VANCOUVER — Avec son deuxième but de la soirée, Timo Meier a brisé l’égalité de 3-3, propulsant les Sharks de San Jose vers leur quatrième victoire consécutive en vertu d’un gain de 5-3 aux dépens de Canucks de Vancouver, samedi soir.

Logan Couture et Kevin Labanc ont tous les deux récolté un but et une mention d’assistance pour les Sharks (40-23-9). Tomas Hertl a enfilé l’aiguille dans un filet désert alors qu’il restait 25 secondes à écouler en troisième période. Les Sharks, qui affichent un dossier de 7-2-0 à leurs neuf dernières rencontres, pointent au second rang de la section Pacifique, cinq points devant les Kings de Los Angeles.

Nikolay Goldobin, Alex Edler et Bo Horvat ont répliqué du côté des Canucks (25-38-9). Sam Gagner a obtenu deux mentions d’assistance pour les locaux, qui ont encaissé un sixième revers consécutif — leur plus longue séquence de la saison.