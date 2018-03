MONTRÉAL — Le Canadien Charles Hamelin a remporté dimanche la finale du 1000 mètres aux Championnats du monde de patinage de vitesse courte piste, et il a maintenant une sérieuse option sur le titre cumulatif.

Hamelin, de Sainte-Julie, a dominé une finale qui a été marquée par un incident avec trois tours à faire. Pendant que Hamelin était à l’avant, son compatriote Samuel Girard a été pénalisé derrière pour avoir fait chuter le Sud-Coréen Hwang Dae Heon.

Le Sud-Coréen Lim Hyo Jun a terminé au deuxième rang, devant le Néerlandais Sjinkie Knegt. Hwang a pris le quatrième rang.

Hamelin avait aussi gagné la finale au 1500m, samedi, et avec sa victoire dimanche il totalise maintenant 11 titres en carrière aux Mondiaux. Il domine le classement cumulatif des championnats avec 73 points, devant Hwang et Lim, qui ont chacun 42 points.

Les huit premiers patineurs au classement cumulatif participeront plus tard à une épreuve de 3000m. Hamelin aura l’occasion de devenir le premier Canadien à gagner le titre cumulatif depuis Marc Gagnon en 1998.

Hamelin avait aussi pris le cinquième rang au 500m, samedi, en remportant la finale B.

De son côté, Girard avait été pénalisé en finale du 1500m et avait été relégué au sixième rang. Au 500m, le patineur de Ferland-et-Boilleau avait été éliminé dès les quarts de finale et il s’était classé neuvième. Médaillé d’or au 1000m aux Jeux olympiques de Pyeongchang le mois dernier, Girard ne s’est pas qualifié pour la super finale.

On présentera aussi les finales du relais 5000m, plus tard dimanche, et le Canada sera de la partie en finale A.