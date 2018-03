FONTANA, Calif. — Martin Truex fils a aisément filé vers la victoire sur le circuit de Fontana, dimanche, pour remporter une première victoire cette saison dans la série principale de la NASCAR.

Après que la quête de Kevin Harvick pour une quatrième victoire consécutive eut pris fin lorsqu’il a été victime d’un accrochage, Truex a dominé ses adversaires pour signer un 16e triomphe en carrière. Il a devancé par 11 secondes le champion en titre de la course, Kyle Larson.

Truex, qui a remporté le titre de la Coupe Monster Energy en 2017, avait terminé au quatrième rang à Fontana, l’année dernière. Cette fois, sa voiture était trop rapide et il n’a commis aucune erreur de pilotage majeure. Kyle Busch est grimpé sur la troisième marche du podium alors que Brad Keselowski a conclu l’épreuve en quatrième place.

Truex a mené 125 tours et il a gagné les deux étapes de la course. Il s’est emparé du drapeau à damiers à Fontana pour une troisième fois en carrière. Il avait réussi cet exploit à Las Vegas et à Chicagoland, en 2017.

Harvick tentait de devenir le 14e pilote de l’histoire à remporter une quatrième course de suite, mais il est entré en contact avec Larson lors du 37e tour. Sa voiture a eu besoin de quelques réparations, mais il est revenu en piste. Il a pris la 35e position.