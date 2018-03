BOSTON — Les Bruins de Boston ont consenti un contrat d’entrée de deux ans à l’attaquant américain Ryan Donato.

Donato a amassé 26 buts et 43 points en 29 matchs cette saison avec l’Université de Harvard. Il a également inscrit cinq buts et six points pour les États-Unis lors du tournoi olympique des Jeux de Pyeongchang. Malgré son jeune âge, il a dominé la formation américaine à ces chapitres.

Âgé de 21 ans, Donato est admissible à intégrer la formation des Bruins dès lundi soir, alors que l’équipe se mesurera aux Blue Jackets de Columbus.

Donato, qui est natif de Boston, a été sélectionné en deuxième ronde par les Bruins, en 2014. Son père et entraîneur-chef à Harvard Ted a disputé 528 de ses 796 parties dans la LNH avec les Bruins.