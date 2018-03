PHÉNIX — Inbee Park a gâché les chances de Laura Davies de devenir la plus vieille femme de l’histoire du circuit de la LPGA a remporté un tournoi, devançant l’Anglaise de 54 ans, dimanche, à la Coupe Founders.

Park a disputé une ronde finale de 67 (moins-5) le parcours du complexe Desert Ridge pour mettre la main sur son 19e titre en carrière du circuit de la LPGA et le premier en un peu plus d’un an. La Sud-Coréenne de 29 ans a terminé avec un pointage cumulatif de moins-19, une journée après avoir révélé qu’elle avait songé à la retraite après avoir pris une longue pause de son sport.

Âgée de 54 ans, Davies, a amorcé la dernière ronde à trois coups derrière Park après avoir obtenu un score de 63 la veille, a commis un boguey au dernier trou pour prendre le deuxième rang, à égalité avec Ariya Jutanugarn et Marina Alex.

Davies a remporté le dernier de ses 20 titres du circuit féminin en 2001. Elle a raté ses chances de surpasser Beth Daniel, qui avait remporté l’Omnium canadien en 2003, à 46 ans, huit mois et 29 jours.

Park s’est forgé une importante avance au neuf de retour en réussissant quatre oiselets consécutifs.

Maude-Aimée Leblanc a joué un coup au-dessus de la normale et a terminé au 49e rang en vertu d’un pointage cumulatif de moins-4.