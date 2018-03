CHICAGO — Patrik Berglund a enfilé l’aiguille à 3:31 de la période de prolongation et les Blues de St. Louis sont venus de l’arrière pour l’emporter 5-4 devant les Blackhawks de Chicago, dimanche soir.

Les défenseurs Alex Pietrangelo et Vince Dunn ont tous les deux récolté un but et trois mentions d’assistance pour les Blues, qui tentent de se tailler une place en séries éliminatoires. Alexander Steen a touché la cible en plus de se faire complice du but gagnant, tandis que Vladimir Sobotka a également noirci la feuille de pointage.

Jake Allen a quant à lui bloqué 26 rondelles pour les vainqueurs.

Les Blues tiraient de l’arrière 4-3, alors qu’il ne restait que 1:22 à écouler en troisième période, lorsque Pietrangelo a décoché un puissant tir frappé en direction de Jean-François Bérubé, qui avait la vue obstruée. Il s’agissait de son 15e but de la saison. Berglund a par la suite inscrit le but de la victoire lorsque son tir s’est logé derrière la ligne des buts en prolongation.

Alex DeBrincat a complété un tour du chapeau pour les Blackhawks, bons derniers dans la LNH, qui ont perdu cinq de leurs six derniers matchs. David Kampf a également sonné la charge, alors que Bérubé a réalisé 36 arrêts dans une cause perdante.