ANAHEIM, Calif. — Brandon Montour a fait mouche en avantage numérique pour aider les Ducks d’Anaheim à grimper au classement en vertu d’un gain de 4-2 aux dépens des Devils du New Jersey, dimanche soir.

Les Ducks se sont hissés au troisième rang de la section Pacifique.

Ryan Getzlaf et Rickard Rakell ont tous les deux récolté un but et une mention d’aide, tandis que Jakob Silfverberg a également fait bouger les cordages pour les Ducks, qui ont pris une avance de deux points au classement sur les Kings de Los Angeles. La formation californienne a remporté ses trois derniers affrontements et présente un dossier de 6-1-0 à ses sept derniers matchs à domicile.

John Gibson a réalisé 15 arrêts pour parfaire sa fiche de 9-2-0 à ses 11 dernières présences devant le filet.

Kyle Palmieri a enfilé l’aiguille en supériorité numérique et Patrick Maroon a également répliqué pour les Devils, qui avaient remporté les trois premiers matchs de leur série de six matchs à l’étranger. Keith Kinkaid a repoussé 32 tirs, brisant sa séquence de quatre victoires.

L’équipe de John Hynes pointe au dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Est, cinq points devant les Panthers de la Floride.