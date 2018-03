WEST PALM BEACH, Fla. — Le joueur par excellence de l’Américaine Jose Altuve et les Astros de Houston ont conclu une entente de sept ans et 163,5 millions $ US, qui garantit au deuxième-but de toucher 151 millions $ supplémentaires sur cinq saisons.

Le baseballeur de 27 ans était l’une des meilleures aubaines du Baseball majeur après avoir accepté en 2013 un contrat de 12,5 millions $ pour les saisons 2014 à 2017. L’entente était assortie de clauses d’options à la discrétion des Astros pour 2018 (6 millions $) et 2019 (6,5 millions $).

Dans son nouveau contrat, dévoilé lundi, Altuve touchera le même salaire pour ces deux saisons, mais il sera maintenant assorti d’un boni à la signature de 21 millions $: 1 million $ au moment de l’approbation du contrat par le Bureau du commissaire et 10 millions $ les 1er juillet 2018 et 2019. De 2020 à 2024, il touchera un salaire annuel de 26.2 millions $.

Altuve aurait pu bénéficier de l’autonomie complète après la saison 2019.

Le diminutif Altuve — il ne fait que cinq pieds six — a remporté un deuxième titre des frappeurs dans l’Américaine en 2017 après avoir maintenu une moyenne de ,346. Il a frappé 24 circuits, produit 82 points et volé 32 buts.