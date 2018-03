NEW YORK — Une personne au fait du dossier a révélé à The Associated Press que le Baseball majeur travaillait à finaliser une série de deux parties à Londres entre les Red Sox de Boston et les Yankees de New York.

Les deux duels auraient lieu les 29 et 30 juin 2019, au Stade olympique de Londres. Il s’agirait des premiers matchs de saison à être disputés en Europe.

Les Red Sox ont l’option que ces deux rencontres équivalent à des parties à domicile, a ajouté la source. Celle-ci a parlé sous le couvert de l’anonymat, lundi, car aucune annonce officielle n’a été faite.

Les officiels du Baseball majeur ont longtemps espéré que des matchs se déroulent à Londres et ils ont statué l’an dernier que le Stade olympique serait l’endroit idéal. Parce qu’il a d’abord été conçu pour accueillir une piste de 400 mètres, le stade est plus large que les autres dans la région de Londres et il correspond mieux aux dimensions d’un terrain de baseball.

Le Baseball majeur a choisi de jouer ces affrontements en juin, car la saison de la Premier League d’Angleterre viendrait tout juste de prendre fin et le stade doit par la suite être rendu disponible pour les événements estivaux d’athlétisme. Le Baseball majeur souhaite qu’une annonce soit effectuée d’ici les deux prochains mois.

Chaque joueur recevra 60 000 $ US pour sa participation aux matchs, selon ce qui est indiqué dans la convention collective.

Cette année, le Baseball majeur a déjà prévu disputer des matchs de saison à Porto Rico et au Mexique.

Le Baseball majeur a déjà amorcé sa saison à Monterrey, au Mexique, en 1999, à Tokyo, au Japon, en 2000, 2004, 2008 et 2012, ainsi qu’à Sydney, en Australie, en 2014. Pour la saison 2019, la convention collective avait aussi un calendrier provisoire qui prévoyait une partie d’ouverture à Tokyo.

D’autres duels de saison ont déjà eu lieu à Monterrey, en 1996, ainsi qu’à San Juan, à Porto Rico, en 2001, 2003-04 et 2010.