INDIANAPOLIS — Les Colts d’Indianapolis ont finalement bougé lors de cette période des joueurs autonomes et ils ont fait signer un contrat au demi inséré Eric Ebron, lundi soir.

Les détails de l’entente n’ont toutefois pas été dévoilés.

Ebron avait été libéré la semaine dernière par les Lions de Detroit, l’équipe qui l’avait sélectionné en première ronde en 2014, lors du repêchage de la NFL.

Le colosse de six pieds quatre pouces et 253 livres donnera une autre option par la voie des airs aux quarts Andrew Luck et Jacoby Brissett. Il sera jumelé à Jack Doyle, qui a pris part au premier Pro Bowl de sa carrière la saison dernière.

Ebron a capté 186 ballons pour des gains de 2070 verges et 11 touchés en quatre campagnes avec les Lions. Il a eu la réputation d’échapper plusieurs passes, mais il n’est âgé que de 24 ans.

Cette signature survient deux jours après que les Colts eurent échangé aux Jets de New York le troisième choix au total du prochain repêchage. La formation d’Indianapolis a reçu en retour le sixième choix au total, deux sélections de deuxième tour en 2018 et une autre de deuxième ronde en 2019.