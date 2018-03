JACKSONVILLE, Fla. — Les Jaguars de Jacksonville auraient libéré l’ailier rapproché Marcedes Lewis, qui a passé 12 saisons avec l’équipe.

Lewis a indiqué à l’Associated Press, mardi, que son agent lui a annoncé la nouvelle et qu’il sentait qu’on lui «manquait de respect», surtout en raison du moment de l’annonce, une semaine après l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

«J’aurais aimé qu’on me le dise avant. Je crois mériter mieux que ça», a-t-il dit.

Les Jaguars s’étaient pourtant prévalus d’une clause d’option inscrite au contrat de Lewis pour 2018 il y a un mois. Selon cette clause, Lewis aurait touché 3,5 M$ cette saison.

Âgé de 33 ans, Lewis a été un choix de premier tour en 2006. Il était le joueur comptant le plus d’ancienneté au sein de l’équipe. Il a disputé 170 rencontres avec les Jaguars et ses 375 passes captées et 4502 verges parcourues le placent au troisième rang de l’histoire du club dans ces deux catégories. Ses 33 touchés par la passe représentent le deuxième plus haut total de l’équipe.

Par ailleurs, les Jaguars ont également libéré le receveur Allen Hurns mardi, une décision qui leur permettra de sauver 7 M$ en 2018.