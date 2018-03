OAKLAND, Calif. — Stephen Curry a reçu le feu vert des médecins pour complètement reprendre l’entraînement à partir de mercredi, dans l’espoir de revenir au jeu plus tard dans la semaine après avoir subi une autre blessure à la cheville droite.

Comme il était prévu, l’état de santé de Curry a été réévalué mardi et les Warriors ont indiqué que le double récipiendaire du titre du joueur le plus utile faisait des progrès. L’équipe accueillera les Hawks d’Atlanta, vendredi, et si tout se déroule bien, Curry pourrait disputer le match de dimanche à domicile, contre le Jazz de l’Utah.

Curry s’était blessé à la cheville droite en effectuant un tir en foulée, lors du premier quart d’une victoire contre les Spurs de San Antonio, le 8 mars. Il a par la suite raté les six parties suivantes. Le meneur de 30 ans avait déjà raté 11 matchs en décembre après avoir subi une entorse à cette même cheville, qu’il a de nouveau blessée le 2 mars, contre le Hawks.

Pendant ce temps, l’état de santé de Klay Thompson devrait être réévalué jeudi, alors qu’il guérit une fracture au pouce droit.