BIG BEAR LAKE, Calif. — Gennady Golovkin envisage d’aller de l’avant avec son combat revanche contre Canelo Alvarez, le 5 mai, même si ce dernier a récemment échoué un test antidopage.

Golovkin croit toutefois qu’Alvarez est un tricheur et que sa tentative de blâmer une contamination par la viande pour le résultat de son test est une véritable blague. Le Kazakh estime qu’il s’agit d’un symptôme d’une corruption plus étendue en boxe.

«Encore la viande mexicaine? Franchement, a affirmé Golovkin, mardi, en faisant référence aux allégations d’Alvarez à propos du test antidopage qu’il a échoué. Je vous assure que ce n’est pas la viande mexicaine. C’est Canelo, son équipe, ses promoteurs. Canelo triche. Ils utilisent des drogues et tout le monde essaie de prétendre qu’il ne se passe rien d’anormal.»

Golovkin (37-0-1, 33 K.O.) n’a pas été tendre envers Alvarez (49-1-2, 34 K.O.) avant un entraînement en haute altitude, dans le sud de la Californie. Pour la première fois, le Kazakh, champion du monde des poids moyens, a répété qu’il croyait qu’Alvarez avait utilisé des substances illégales lors de ses précédents combats, dont leur premier duel, en septembre.

«C’était assez évident quand on voyait que ses muscles étaient gonflés et ses marques d’injections étaient visibles, a indiqué Golovkin. Je peux parler d’Oscar De La Hoya aussi. Il n’est pas propre. Il est corrompu.»

De La Hoya est le promoteur de longue date d’Alvarez et il est un ancien champion dans six catégories de poids. De La Hoya a pris sa retraite en 2008.

Alvare a testé positif au clenbutérol à la mi-février, alors qu’il avait lui-même insisté pour le programme de tests volontaires en vue du combat du 5 mai. Les résultats ont été dévoilés au début du mois de mars.

Eric Gomez, le président des promotions Golden Boy, a répondu avec véhémence aux commentaires de Golovkin.

«Il n’a pas l’air d’un boxeur confiant, a mentionné Gomez à The Associated Press. ‘GGG’ essaie de trouver une façon de s’échapper du combat. S’il ne veut pas se battre, il n’a qu’à le dire. La semaine dernière, il avait dit le contraire. Ses remarques concernant des marques d’injections, Oscar et ses mensonges sont scandaleux et diffamatoires. Nous allons les traiter de manière appropriée.»

«Canelo est concentré à s’entraîner, a ajouté Gomez. Il n’avait pas besoin de motivation supplémentaire, mais maintenant il en a une.»

La Commission athlétique du Nevada n’a toujours pas annoncé si des mesures disciplinaires seront prises contre Alvarez ou même s’il y aura une audience publique à propose de sa décision. Le combat est prévu dans un peu plus de six semaines, au T-Mobile Arena de Las Vegas.

Golovkin s’attend à sauter dans l’arène lors du fameux «Cinco de Mayo» à moins qu’il reçoive des indications contraires du Nevada ou d’Alvarez, qui a à peine commenté le résultat de son test depuis que les promotions Golden Boy ont déclaré par voie de communiqué que la contamination par la viande était monnaie courante dans certains endroits du Mexique.

Si la Commission athlétique du Nevada reporte le combat revanche, le promoteur Tom Loeffler a laissé entendre que Golovkin souhaiterait unifier les titres des poids moyens contre le Britannique Billy Joe Saunders, qui détient une des quatre ceintures majeures de cette catégorie de poids.