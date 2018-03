BROOKLYN, N.Y. — Mathew Barzal a obtenu un but et une mention d’aide et les Islanders de New York ont défait les Penguins de Pittsburgh 4-1, mardi soir.

Barzal a atteint le plateau des 20 buts en ouvrant le pointage dès la sixième minute de jeu. Ses 75 points le classent loin devant l’attaquant des Canucks de Vancouver Brock Boeser (55) au sommet des meilleurs pointeurs chez les recrues de la LNH.

Adam Pelech, Anders Lee et Jordan Eberle ont aussi enfilé l’aiguille pour les Islanders, qui ont mis fin à une série de trois revers. John Tavares s’est fait complice de deux filets des siens pour égaler Barzal en tant que meilleur pointeur de l’équipe.

Le gardien recrue des Islanders Christopher Gibson a repoussé 36 rondelles dans la victoire.

Conor Sheary a été l’unique buteur des Penguins, qui alternent victoires et défaites depuis sic matchs. Ils ont glissé à quatre points des Capitals de Washington et du sommet de la section Métropolitaine.

À son premier match en près d’un mois, Matt Murray a cédé trois fois sur 39 lancers entre les poteaux des Penguins. Le gardien de 23 ans avait subi une commotion cérébrale lors d’un entraînement.