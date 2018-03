OTTAWA — Jared McCann a amassé un but et deux mentions d’aide pour mener les Panthers de la Floride vers une victoire facile de 7-2 contre les Sénateurs d’Ottawa, mardi soir.

Keith Yandle, Nick Bjugstad, Evgenii Dadonov, Jamie McGinn et Frank Vatrano ont tous joint la fête en récoltant un but et une assistance chacun. Colton Sceviour a été l’autre joueur des Panthers à trouver le fond du filet tandis que James Reimer a réalisé 33 arrêts.

Les Panthers se sont approchés à un point des Devils du New Jersey et du huitième rang dans l’Association Est. La troupe floridienne a toutefois un match de plus à disputer.

Patrick Sieloff et Marian Gaborik ont répliqué pour les Sénateurs, qui ont perdu un deuxième match consécutif. Craig Anderson a amorcé la rencontre, mais il a été chassé après avoir alloué quatre buts sur 17 lancers. En relève, Mike Condon a effectué 19 arrêts.

Le match a tourné au vinaigre pour les Sénateurs lors du deuxième engagement. En retard 2-1 après 20 minutes, les hommes de Guy Boucher ont permis aux Panthers de prendre les devants 6-2.