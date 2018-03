SAN JOSE, Calif. — Jannik Hansen a enfilé son premier but de la saison pour aider les Sharks de San Jose à vaincre facilement les Devils du New Jersey par la marque de 6-2, mardi soir.

Hansen a aussi vu ses compagnons de quatrième trio Eric Fehr et Barclay Goodrow toucher la cible alors que les Sharks ont gagné un cinquième match consécutif.

Logan Couture a ajouté son 30e filet de la saison tandis que Joe Pavelski et Mikkel Boedker ont également fait bouger les cordages. Les Sharks détiennent une avance de quatre points sur les Kings de Los Angeles au troisième rang de la section Pacifique et ils ont un match de plus à jouer.

Brent Burns a préparé trois réussites des vainqueurs et Martin Jones a effectué 26 arrêts.

Le festival offensif de l’équipe locale a gâché le retour devant le filet de Cory Schneider. Ce dernier a alloué quatre buts sur 14 tirs avant d’être remplacé à mi-chemin en deuxième période. Il s’agissait de son premier départ depuis le 8 mars. Schneider n’a pas connu la victoire à ses 11 derniers départs, soit depuis le 27 décembre.

Taylor Hall et Blake Coleman ont été les auteurs des buts des Devils, qui n’ont qu’un point d’avance sur les Panthers de la Floride au huitième rang de l’Association Est. Les Panthers doivent cependant disputer deux parties de plus.