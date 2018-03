MONTRÉAL — Russell Martin souhaite voir «le plus de gens possible» au Stade olympique pour les deux matchs préparatoires des Blue Jays de Toronto, lundi et mardi prochains, afin d’envoyer le message le plus fort possible aux autorités du Baseball majeur.

Il appert toutefois que les quelque 50 000 spectateurs qui s’y présenteront représentent déjà un «message fort» aux yeux du Baseball majeur, selon John McHale fils, vice-président administration de la MLB.

Jacques Aubé, vice-président exécutif et chef de l’exploitation d’evenko, promoteur des deux rencontres face aux Cardinals de St. Louis, a confirmé à La Presse canadienne mardi que déjà plus de 40 000 billets avaient trouvé preneurs et qu’il visait «25 000, voire 30 000 spectateurs» par rencontre.

Pour McHale, ces chiffres représenteraient une excellente nouvelle.

Martin a dit espérer que les gens «attendent à la dernière minute» pour se procurer des billets pour ces deux rencontres, même si le relationniste des Jays ne souhaitait pas que l’avenir du baseball à Montréal soit abordé au cours de la téléconférence qu’il a donnée de Dunedin, en Floride.

Le receveur québécois a moussé l’événement en rappelant que Marcus Stroman sera le partant pour le match de lundi. Le qualifiant de l’un des meilleurs lanceurs du baseball, il a rappelé qu’il était également «un showman, qui s’abreuve de l’énergie de la foule».