RALEIGH, N.C. — Les Hurricanes de la Caroline ont annoncé que le défenseur Brett Pesce et l’attaquant Victor Rask rateront le reste de la saison en raison de blessures à une épaule.

L’équipe a également rappelé le défenseur Roland McKeown de son club-école dans la Ligue américaine de hockey, mercredi.

Pesce a inscrit trois buts et 16 aides cette saison. Il a signé une prolongation de contrat de six saisons et 24 millions $ US qui entrera en vigueur l’automne prochain.

Pour sa part, Rask a accumulé 14 buts et 17 aides cette saison.

Les Hurricanes ont encore neuf matchs à l’horaire à leur calendrier. Ils ne seront pas des séries éliminatoires pour une neuvième campagne de suite, la plus longue disette active dans la LNH.