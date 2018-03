BUFFALO, N.Y. — Clayton Keller a amassé deux mentions d’aide et les Coyotes de l’Arizona ont vaincu les Sabres de Buffalo 4-1, mercredi soir, dans un match entre les deux pires formations de la LNH.

Keller a récolté ses 54e et 55e points de la saison, ce qui lui a permis d’établir un nouveau record d’équipe pour le plus grand nombre de points par une recrue. Le choix de première ronde des Coyotes en 2016 a aussi obtenu un point dans un sixième match consécutif.

La recrue Dylan Strome a aussi touché la cible, tout comme Richard Panik et Max Domi. Derek Stepan a pour sa part inscrit un but et une assistance. Antti Raanta a stoppé 29 rondelles pour porter sa fiche à 12-4-4 lors de ses 20 derniers départs.

Les Coyotes montrent un dossier de 13-5-2 à leurs 20 dernières sorties et ils ont relégué les Canucks de Vancouver au dernier rang de l’Association Ouest.

Jordan Nolan a été l’unique marqueur des Sabres, qui revendiquent une fiche de 23-38-12 et qui restent au dernier échelon du classement de la LNH.

Chad Johnson a alloué deux buts sur 15 lancers avant de quitter la rencontre à 6:04 du deuxième engagement. Il a été atteint au masque par un tir de Brendan Perlini. La recrue Linus Ullmark a pris le relais et il a donné un but sur 13 lancers.