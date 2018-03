QUÉBEC — Le skieur Alex Bellemarre n’a pas connu la journée espérée jeudi après-midi lors des qualifications de l’épreuve de big air au Jamboree, la dernière étape de la Coupe du monde de ski acrobatique.

L’athlète originaire de Québec souhaitait terminer sa saison sur une bonne note, après avoir pris le 22e rang de l’épreuve de slopestyle aux Jeux olympiques de Pyeongchang en février.

Il a toutefois été contraint à l’abandon après s’être étiré le ligament collatéral médial (MCL) d’un genou lors de son premier saut. Le skieur âgé de 25 ans a d’ailleurs été transporté à l’hôpital, afin de se soumettre à des tests approfondis.

Bellemarre a discuté avec les membres des médias en fin d’après-midi, après avoir rendu visite à un physiothérapeute. Ce dernier s’est fait rassurant, selon le principal intéressé.

«Le physiothérapeute semblait dire que ce n’était pas si grave, et que la convalescence ne serait pas très longue (…) Je pense que c’est une blessure qui ne m’ennuiera plus dans deux jours, même si en ce moment ça fait mal quand je marche», a-t-il résumé en entretien téléphonique.

La journée avait mal commencé pour Bellemarre, qui a admis avoir éprouvé de la difficuté à s’adapter à la rampe de big air.

«J’ai eu de petits problèmes de vitesse pendant la séance d’entraînement, a d’abord évoqué Bellemarre. Lors de mon premier saut, que j’ai effectué à reculons, je me suis placé en petite boule afin de gagner le plus de vitesse possible sur le saut. Malheureusement, au décollage, mon ski est resté pris dans la neige, ce qui fait que mon corps a commencé sa rotation, mais pas ma jambe.

«Donc, j’ai manqué ma manoeuvre et je me suis fait mal au genou», a résumé celui qui a amassé 33,00 points pour ce saut.

Bellemarre a indiqué qu’il avait tenté de chasser la douleur en marchant un peu. Il a même songé à effectuer sa deuxième tentative, avant de se raviser sagement.

«Tout de suite, en atterrissant, je croyais que j’avais subi une blessure vraiment grave à un genou, a-t-il confié. Mais après deux ou trois minutes, ç’a commencé à passer, donc je suis retourné au haut de la rampe. Ça ne me tentait pas de rééssayer la même manoeuvre, même si je savais que c’était la seule qui m’aurait permis d’accéder à la finale. J’ai donc pris la décision de me retirer.»

Bellemarre ne pourra donc prendre part à la finale de big air, samedi. Un constat qui ne semblait pas trop le déranger, surtout que ses récents résultats n’étaient guère encourageants dans cette discipline. Le skieur a fini 14e à la Coupe du monde de Boston, le 12 février 2016, et 33e à la Coupe du monde de Milan le 11 novembre 2016.

«J’avais le goût de me qualifier pour la finale afin de skier devant les Québécois, parce que l’ambiance est toujours bonne ici, a-t-il dit. Mais, vous savez, je ne suis pas un gars de big air, en tant que tel, donc je ne m’attendais pas non plus à terminer en première place.»