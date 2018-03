WINNIPEG — Le comité des règlements de la LCF recommande d’interdire aux entraîneurs de contester une punition dans les cas de contact illégal contre un receveur dès cette saison.

Il demandera aussi au conseil des gouverneurs d’accepter des changements dans les situations de bloc dans l’angle mort, une définition plus large de l’acte, déjà illégal, d’utiliser son corps comme une lance et l’élimination de blocs bas par les receveurs. Le directeur principal de l’arbitrage dans la LCF, Darren Hackwood, a indiqué que tous ces changements ont pour objectif d’améliorer la sécurité des joueurs et le rythme des matchs.

«Notre commissaire ainsi que le conseil des gouverneurs nous ont demandé de nous concentrer sur les mesures qui protègent nos joueurs, a dit Hackwood dans un communiqué. Le comité répond à cette demande en recommandant différentes mesures qui élargiront ou clarifieront des règles construites pour améliorer la sécurité des joueurs.»

Le comité suggère également que les entraîneurs n’aient plus la possibilité d’aller à la reprise en cas de possible d’obstruction contre un receveur. L’officiel à la reprise vidéo pourrait aussi avoir la permission de revoir automatiquement, sans la demande d’un entraîneur, un jeu au cours duquel des points auraient pu être marqués.

Voici une présentation des modifications recommandées au conseil des gouverneurs pour approbation avant le début de la saison 2018:

— Rendre illégale l’administration d’un bloc dans l’angle mort d’un joueur qui traque le porteur du ballon, alors que le joueur qui administre le bloc se dirige vers sa zone de but.

— Interdire les blocs bas à l’extérieur des extrémités de la zone de ligne de mêlée, un espace défini comme un rectangle imaginaire qui irait, selon les formations, d’un ailier rapproché à l’autre et du quart ou du botteur jusqu’à deux verges au-delà de la ligne de mêlée.

— Élargir la définition de l’acte d’utiliser son corps comme une lance pour inclure toute situation au cours de laquelle un joueur utilise sa tête comme point de contact initial. Ceci ne s’appliquerait pas à une situation impliquant un porteur de ballon qui se fait petit alors qu’il se prépare à être plaqué.

— Éliminer une faille dans le règlement qui encadre le jeu du joueur oublié. Ainsi, un joueur qui entre sur le terrain et qui demeure à l’extérieur des marques de distance peintes sur le terrain ne pourra pas recevoir le ballon, peu importe la manière, incluant sur un botté ou une passe latérale.

— Simplifier la règle qui encadre la définition d’une passe légale effectuée par le quart en spécifiant que le passeur doit avoir au moins un pied derrière la ligne de mêlée plutôt que ce soit le point de relâche du ballon qui détermine la légalité de passe.

— Éliminer une exception au règlement portant sur les passes captées quand un receveur qui capte une passe doit mettre au moins un pied à l’intérieur du terrain, peu importe si l’intervention d’un adversaire, alors que le receveur est toujours dans les airs, l’empêche de mettre un pied en jeu et qu’il termine son acte hors des limites du terrain.

— Augmenter la sanction administrée lorsqu’un joueur s’appuie sur l’un de ses coéquipiers pour gagner en hauteur afin de bloquer un botté afin d’en décourager la pratique. Cette pénalité passerait de cinq à dix verges.