Zlatan Ibrahimovic aurait signé un contrat de deux ans avec la Major League Soccer afin de quitter Manchester United et se joindre au Galaxy de Los Angeles, selon ce qu’a appris l’Associated Press de personnes au fait des négociations.

Ces sources ont requis l’anonymat puisque l’entente n’a toujours pas été divulguée. Le Los Angeles Times a été le premier rapporté la signature du contrat.

Ibrahimovic a remercié Manchester United sur son compte Twitter.

«Même les bonnes choses prennent fin et il est temps de tourner la page sur deux saisons fantastiques avec Manchester United. Merci au club, aux partisans, à l’équipe, aux entraîneurs, au personnel et à toutes les personnes qui ont partagé cette portion de ma vie avec moi», a-t-il écrit.

L’attaquant suédois de 36 ans est le meilleur buteur de son pays avec 62 réussites en 116 sélections et il est le seul joueur à avoir participé à la Ligue des Champions avec sept équipes différentes.

Il a quitté Paris Saint-Germain pour Manchester United avant la saison 2016-17, mais depuis qu’il s’est blessé au genou droit le 20 avril dernier, il n’a été utilisé que pour deux départs et cinq présences comme substitut. Il n’a marqué qu’un but depuis, le 20 décembre, en League Cup.

L’entraîneur-chef Jose Mourinho ne l’a pas utilisé en Premier League depuis le match contre Burnley du 26 décembre.

Ibrahimovic avait rejoint les détenteurs de 20 titres d’Angleterre en juillet 2016 en tant que joueur autonome. Il a inscrit 29 buts en 53 sorties avec Manchester United.

Au cours de sa carrière, Ibrahimovic a porté les couleurs de certaines des équipes les plus prestigieuses d’Europe, incluant aussi l’Ajax Amsterdam, la Juventus de Turin, le FC Barcelone et l’Inter Milan.

Manchester United a accepté de résilier immédiatement le contrat d’Ibrahimovic, qui devait arriver à échéance à la fin du mois de juin.

«Tout le monde au club aimerait remercier Zlatan pour sa contribution depuis son arrivée avec l’équipe et nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses nouvelles aventures», a dit Manchester United dans un communiqué.

Mourinho avait affirmé plus tôt en mars qu’il ne s’attendait pas à ce qu’Ibrahimovic soit de retour.

«Je crois qu’il a gagné le droit de choisir sa vie, son avenir. Il est un joueur extraordinaire, avec une carrière extraordinaire, qu’une blessure au mauvais moment a privé de quelques saisons qu’il aurait dû avoir avec nous», avait dit Mourinho.

Des rumeurs entourant un transfert d’Ibrahimovic à Los Angeles circulaient depuis au moins deux ans.

Ibrahimovic avait souvent passé du temps à Los Angeles pendant les saisons mortes et il semblait de plus en plus inévitable qu’il devienne la prochaine étoile à venir disputer les dernières saisons de sa carrière avec les quintuples champions de la MLS. Le Galaxy a fait sa marque en embauchant David Beckham en 2007.

Le Galaxy avait tenté de convaincre Ibrahimovic la saison dernière, mais il avait décidé de rester une année de plus à Manchester.

La formation de la Ville des anges a conclu la campagne au dernier rang de la MLS, mais le Galaxy connaît un début de saison honnête avec une fiche de 1-1-0 sous les ordres de Sigi Schmid.

Ibrahimovic partagera le temps de jeu en pointe avec Ola Kamara, que le Galaxy a acquis du Crew de Columbus en janvier.

On s’attend à ce qu’Ibrahimovic, qui a déjà exprimé son intérêt pour une carrière d’acteur, arrive à Los Angeles la semaine prochaine. Il pourrait participer à un premier match le 31 mars, que le Galaxy affrontera le Los Angeles FC.