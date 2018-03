AUSTIN, Texas — Jordan Spieth et Patrick Reed ont soulevé les foules lors des récentes Coupes des Présidents et Ryder. Vendredi, ils croiseront le fer aux Championnats du monde par trous et le perdant sera éliminé.

Spieth et Reed ont gagné leurs deux premiers matchs dans leur groupe et ils participeront vendredi à l’un des quatre duels entre golfeurs parfaits cette semaine à l’Austin Country Club.

Face à Li Haotong, jeudi, Spieth n’a jamais tiré de l’arrière et il l’a emporté 4-et-2.

De son côté, Reed s’est imposé contre Charl Schwartzel même si le Sud-Africain menait par deux après neuf trous. Reed a renversé la vapeur en gagnant les deux trous suivants. Ayant besoin d’un oiselet au 18e trou pour soutirer un verdict nul, Schwartzel est demeuré impuissant après avoir vu Reed envoyer son approche à quelques centimètres de la coupe.

Reed et Spieth ont un dossier de 8-1-3 quand ils jouent ensemble dans les compétitions internationales par équipes.

Les trois autres matchs entre golfeurs avec des fiches de 2-0 opposeront Sergio Garcia à Xander Schauffele, Alex Noren à Tony Finau et Justin Thomas à Francesco Molinari.

Thomas peut atteindre le premier rang mondial en remportant l’événement puisque Dustin Johnson, le champion en titre, fait partie du groupe de 20 golfeurs déjà mathématiquement éliminés.

Adam Hadwin, d’Abbotsford, C.-B., a porté le coup de grâce à Johnson en l’emportant aisément 4-et-3. Hadwin partage le premier rang de son groupe avec Kevin Kisner à 1-0-1.

Parmi les autres golfeurs hors de la course, notons aussi Jon Rahm, finaliste l’an dernier, Zach Johnson et Jhonattan Vegas.

Rory McIlroy et Phil Mickelson sont encore en vie, mais auront besoin d’aide pour accéder aux éliminatoires. McIlroy a défait Vegas, tandis que Mickelson a eu le meilleur sur Satoshi Kodaira.