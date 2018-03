PHILADELPHIE — Travis Konecny a inscrit deux buts, Claude Giroux a accumulé trois aides et les Flyers de Philadelphie ont battu les Rangers de New York 4-3, jeudi.

Jakub Voracek a ajouté un but et une aide tandis qu’Oskar Lindblom a également touché la cible pour les Flyers. Ces derniers ont signé seulement une quatrième victoire en 12 sorties, mais ils ont récolté deux précieux points dans la course aux séries avec encore sept matchs à jouer.

Les Flyers détiennent toujours le premier des deux laissez-passer supplémentaires pour les éliminatoires dans l’Association de l’Est, un point derrière les Blue Jackets de Columbus et le troisième rang de la section métropolitaine. Les Flyers ont aussi six points d’avance sur les Devils du New Jersey, et sept points d’avance sur les Panthers de la Floride.

Jesper Fast a récolté deux buts et une aide, alors que Mika Zibanejad a été l’autre buteur des Rangers.

Puisque les deux premiers gardiens des Flyers sont blessés et que Petr Mrazek, qui a été acquis en relève par les Flyers, connaît des ratés sur la glace, l’entraîneur-chef des Flyers, Dave Hakstol, s’était tourné vers la recrue Alex Lyon. À sa 10e sortie en carrière, Lyon a stoppé 33 tirs et a porté sa fiche à 4-2-1.

Du côté des Rangers, Alexandar Georgiev était devant le filet. La recrue a repoussé 32 lancers.