COLUMBUS, Ohio — Sergei Bobrovsky a repoussé 33 tirs, en route vers un cinquième jeu blanc cette saison, Cam Atkinson l’a appuyé avec un but et une aide et les Blue Jackets de Columbus ont signé une 10e victoire de suite en battant les Panthers de la Floride 4-0, jeudi.

Pierre-Luc Dubois a récolté deux aides pour les Blue Jackets, tandis que Sonny Milano, Seth Jones et Thomas Vanek, dans un filet désert, ont aussi touché la cible. Bobrovsky totalise 24 jeux blancs en carrière.

Les Blue Jackets ont rejoint les Penguins de Pittsburgh au deuxième rang de la section métropolitaine. Les Jackets ont toutefois disputé un match de plus cette saison.

Les Panthers sont demeurés à un point des Devils du New Jersey et du dernier rang donnant accès aux séries dans l’Association de l’Est. Les Panthers ont un match de plus à jouer d’ici la fin de la saison.

Roberto Luongo a accordé trois buts sur 32 tirs.