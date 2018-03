DÉTROIT — Philipp Grubauer a réalisé 39 arrêts pour récolter son troisième blanchissage de la saison et les Capitals de Washington de ont battu les Red Wings de Detroit 1-0, jeudi soir.

Brett Connolly a inscrit le seul but de la rencontre à 13:19 du troisième engagement pour donner les devants aux Capitals.

La troupe de Barry Trotz ont remporté six de leurs sept dernières rencontres et trônent au sommet de la section Métropolitaine, quatre points devant les Penguins de Pittsburgh et les Blue Jackets de Columbus, alors que la saison régulière tire à sa fin.

Les Capitals ont fait davantage confiance à Grubauer dans les dernières semaines, puisque Braden Holtby, le gardien numéro un de la formation, a connu quelques ennuis en février et au début du moins de mars. Holtby a de nouveau été laissé de côté jeudi en raison d’une blessure.

Les Red Wings se sont vus refuser un but en première période, puisque Tyler Bertuzzi faisait de l’interférence devant le filet adverse au moment où le but a été inscrit. Andrea Athanasiou a bénéficié d’une occasion en or en troisième période, s’élançant seul devant Grubauer, qui a finalement eu le dernier mot. Jimmy Howard a quant à lui repoussé 25 des 26 rondelles dirigées vers lui.

La formation de Detroit a perdu 11 de ses 12 dernières rencontres.