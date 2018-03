PHILADELPHIE — Les Eagles de Philadelphie ont accordé un contrat d’une saison au receveur Mike Wallace.

Wallace pourrait toucher jusqu’à quatre millions $ US grâce à l’entente annoncée jeudi, selon différents médias.

Âgé de 31 ans, Wallace a disputé les deux dernières campagnes avec les Ravens de Baltimore. En 2017, il a capté 52 passes pour 748 verges de gains et quatre touchés.

En neuf saisons dans la NFL avec quatre équipes différentes, Wallace a accumulé 538 attrapés pour 8072 verges de gains et 57 majeurs. Il est l’un des 10 joueurs actifs dans la NFL avec au moins 8000 verges de gains et 500 attrapés en carrière. Les autres sont Antonio Brown, Larry Fitzgerald, Antonio Gates, A.J. Green, DeSean Jackson, Julio Jones, Brandon Marshall, Demaryius Thomas et Jason Witten.

Wallace a été invité au Pro Bowl en 2011 et a trois campagnes d’au moins 1000 verges de gains à son palmarès, dont en 2016 avec les Ravens.