NASHVILLE — Auston Matthews a touché la cible à son retour au jeu après avoir raté 10 matchs en raison d’une blessure à une épaule et les Maple Leafs de Toronto ont vaincu les Predators de Nashville 5-2, jeudi.

Les Predators avaient un dossier de 14-0-1 depuis leur défaite en temps réglementaire précédente, le 17 février dernier.

James van Riemsdyk et Mitch Marner ont amassé un but et une aide chacun, tandis que William Nylander et Jake Gardiner ont également fait mouche pour les Maple Leafs. Ces derniers ont gagné cinq de leurs six derniers matchs.

Morgan Rielly a amassé trois aides pour les Maple Leafs et Tyler Bozak, deux. Frederik Andersen a stoppé 23 tirs.

Viktor Arvidsson et Scott Hartnell ont généré l’offensive des Predators. Pekka Rinne a repoussé 23 lancers.