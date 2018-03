CHICAGO — Alex Edler a inscrit deux buts, Jacob Markstrom a repoussé 39 tirs et les Canucks de Vancouver ont mis fin à une série de sept revers en battant les Blackhawks de Chicago 5-2, jeudi.

Henrik Sedin et Bo Horvat ont ajouté chacun un but et une aide pour les Canucks, qui ont signé une première victoire depuis que Brock Boeser est sur la touche en raison d’une blessure au dos.

Les Canucks avaient marqué seulement huit buts en l’absence de Boeser, qui est tombé au combat le 5 mars dans une victoire en prolongation de 4-3 face aux Islanders de New York.

Les Blackhawks ont encaissé un cinquième revers d’affilée. Jean-François Bérubé a été chassé de son filet en deuxième période, après qu’il eut accordé quatre buts sur 18 lancers. Anton Forsberg a stoppé huit lancers en relève.

Nick Schmaltz et Matthew Highmore ont marqué pour les Blackhawks, qui ont accordé au moins cinq buts lors de chacun de leurs cinq derniers matchs.

Les Blackhawks étaient privés du centre Jonathan Toews, blessé au haut du corps mardi dans un revers de 5-1 face à l’Avalanche du Colorado. Son état de santé sera réévalué la semaine prochaine.