TOKYO — Les autorités de la ville norvégienne de Lillehammer, site des populaires Jeux olympiques d’hiver de 1994, songent à présenter de nouveau leur candidature à titre de ville-hôtesse.

En entrevue avec l’Associated Press, Gerhard Heiberg, qui a orchestré les Jeux de 1994, a confié qu’une candidature pour 2026 est possible, mais que 2030 était plus probable. Selon Heiberg, les discussions ont cours présentement et une décision pourrait être annoncée dans quelques jours. Peu importe l’année choisie, Lillehammer ferait figure de favorite.

Les villes désirant être candidates ont jusqu’au 31 mars pour faire part de leur intérêt au Comité international olympique. En octobre, le CIO va réduire la liste avant de choisir une ville-hôtesse l’année prochaine.

Au moins quatre autres villes, dont Calgary, songent à soumettre leur candidature en 2026. C’est aussi le cas de Stockholm, en Suède, Sapporo, au Japon, et Sion, en Suisse. Des villes en Italie, en Autriche et en Turquie pourraient aussi monter un dossier de candidature. Du côté des États-Unis, il y aurait un intérêt pour les Jeux d’hiver de 2030 et des villes comme Salt Lake City, Denver et Reno, au Nevada, pourraient manifester leur intérêt.

L’an dernier, le CIO a choisi deux villes-hôtesse pour les Jeux d’été — Paris et Los Angeles — dans le cadre d’un processus unique de mise en candidature. L’organisation basée en Suisse fait face à un bassin de plus en plus réduit de villes-candidates, alors que plusieurs d’entre elles font face à des coûts grandissants et à de la pression pour bâtir de nouvelles installations qui deviennent rapidement des éléphants blancs.

Vendredi, le vice-président du CIO, Juan Antonio Samaranch, a déclaré à l’Associated Press qu’il est peu probable que le même processus soit répété pour les Jeux d’hiver de 2026 et de 2030, sauf dans des circonstances «extraordinaires», a-t-il quand même nuancé.

«Il n’y a aucun projet en ce sens. Nous n’en voyons pas la nécessité. Nous ne prévoyons pas modifier le système qui prévoit la sélection des villes-hôtesse tous les quatre ans. Il s’agissait d’une exception.»