LOS ANGELES — Le Suédois Zlatan Ibrahimovic se joint au Galaxy de Los Angeles.

L’équipe l’a confirmé vendredi matin, prenant par ailleurs une pleine page de publicité dans le Los Angeles Times.

L’attaquant de 36 ans vient de passer deux saisons avec Manchester United, marquant 29 fois en 53 matches.

«Je suis emballé de me joindre à un club qui a une tradition gagnante et qui symbolise le soccer à Los Angeles depuis plus de 20 ans», a dit Ibrahimovic, par communiqué.

Une source au courant du dossier avance que le pacte s’étend jusqu’à la fin de 2019. Le Galaxy n’a pas mentionné la durée du contrat.

«L’ajout de l’un des meilleurs buteurs de l’histoire de notre sport va grandement nous aider dans notre quête d’un sixième titre, a confié l’entraîneur du Galaxy Sigi Schmid, par communiqué. Nous croyons qu’il aura un impact très positif.»

Nul Suédois n’a fait mouche plus souvent que ses 62 buts, en 116 matches. Il a joué en Ligue des champions avec sept équipes, une distinction inégalée.

Ibrahimovic a quitté le Paris Saint-Germain pour Man U avant la campagne 2016-17.

Mais depuis une blessure au genou droit en avril dernier, il n’a eu que deux départs et n’a disputé que sept matches, inscrivant son seul but le 20 décembre, contre Bristol City. En Premiership, l’entraîneur Jose Mourinho n’a pas fait appel à lui depuis le 26 décembre, lors d’un match contre Burnley.

Sa feuille de route inclut aussi des passages avec Ajax, Juventus, Barcelone et Milan, notamment.

Manchester United a accepté de mettre fin immédiatement à son contrat, qui se terminait le 30 juin.

«Nous voulons tous remercier Zlatan pour sa contribution et lui souhaiter du succès dans le futur», a dit la formation, dans un communiqué.

Ibrahimovic devrait arriver à Los Angeles la semaine prochaine. Il pourrait être disponible le 31 mars, contre le LA FC.