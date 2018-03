ROCHESTER, N.Y. — Dick Gamble, un ancien joueur du Canadien de Montréal dans les années 50, est décédé jeudi. Il était âgé de 89 ans.

La direction des Americans de Rochester, de la Ligue américaine, a confirmé la nouvelle, vendredi, après avoir été informée du décès de Gamble.

Un ailier gauche qui a vu le jour à Moncton, au Nouveau-Brunswick, Gamble a porté les couleurs du Canadien entre 1950 et 1956, et fait partie de l’édition qui a remporté la coupe Stanley en 1953.

Cette saison-là, il avait pris part à 69 matchs, son plus fort total en carrière dans la LNH, récoltant 11 buts et 13 mentions d’aide. La saison précédente, il avait connu sa campagne la plus productive avec 23 buts et 40 points en 64 parties.

En carrière avec le Canadien, il a obtenu 79 points, dont 38 buts, en 178 matchs.

Gamble a également disputé 17 matchs avec les Blackhawks de Chicago et les Maple Leafs de Toronto.

Il a aussi joué avec les As de Québec, d’abord dans la Ligue senior du Québec, puis dans la Ligue du Québec, durant les années 50.

La majeure partie de la carrière de Gamble s’est passée dans la Ligue américaine, avec Rochester, une équipe qu’il a dirigée pendant deux saisons et demie.

Il est un membre du Temple de la renommée de la Ligue américaine depuis 2007.