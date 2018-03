MIAMI — La Japonaise Naomi Osaka, championne à Indian Wells, a été battue 6-4 et 6-2 par Elina Svitolina en deuxième ronde à l’Omnium de Miami, vendredi.

Quatrième tête d’affiche, l’Ukrainienne a signé quatre bris, en route vers un gain en une heure et 23 minutes.

Osaka avait remporté ses huit dernières rencontres: une consécration dans le désert californien, y méritant un premier titre en carrière, puis une victoire contre Serena Williams au premier tour, à Miami.

Svitolina a limité Osaka à un bris en six occasions. Sur sa route se trouve maintenant l’Australienne Daria Gavrilova, qui a écarté l’Allemande Andrea Petkovic, 7-6 (3) et 6-4.

La neuvième tête de série Petra Kvitova, de la République tchèque, a prévalu 7-5, 3-6 et 6-3 devant Aryna Sabalenka, du Bélarus.

Chez les hommes, le Serbe Novak Djokovic, neuvième tête d’affiche, a été surpris 6-3 et 6-4 par le Français Benoit Paire, 47e au monde. Ce dernier a dominé 4-1 pour les bris et 9-2 pour les as.

Djokovic a remporté le tournoi de Miami trois ans de suite à compter de 2014. Il n’y était pas l’an dernier.

Sa défaite vendredi était sa troisième d’affilée. Après une longue absence, il est revenu au jeu aux Internationaux d’Australie, perdant au quatrième tour. Puis, il y a deux semaines, à Indian Wells, il s’est incliné face à Taro Daniel, un qualifié classé 109e au monde.

Le Serbe n’a pas joué pendant la deuxième moitié de 2017 à cause d’ennuis à son coude droit, qui l’incommodait depuis plus d’un an. Après Melbourne, il y a quelques mois, il a dit avoir subi une intervention mineure à ce coude.

Vendredi soir, Juan Martin Del Potro, cinquième tête de série, va se mesurer à Robin Haase, des Pays-Bas.

Caroline Wozniacki, deuxième tête d’affiche, va ensuite clore le programme en affrontant Monica Puig, de Porto Rico.

Roger Federer, la favorite Simona Halep, Angelique Kerber et Garbine Muguruza sont parmi les vedettes à l’horaire samedi.

Le Canadien Denis Shapovalov sera en action dès 11h00 face à Damir Dzumhur, de la Bosnie-Herzégovine.

En double, la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Chinoise Yifan Xu seront confrontées à Elise Mertens et Demi Schuurs, de la Belgique et des Pays-Bas.