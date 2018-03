OTTAWA — Le propriétaire des Sénateurs d’Ottawa, Eugene Melnyk, rencontrera les partisans lors de deux assemblées publiques dans les prochaines semaines, alors que l’équipe souhaite faire le point après une saison décevante.

Le directeur général Pierre Dorion participera aussi aux assemblées.

Cette décision a été prise après que des partisans eurent payé pour la publication sur des affiches publicitaires géantes d’un message demandant le départ de Melnyk.

Melnyk a été sévèrement critiqué par les partisans cette saison, particulièrement après qu’il eut évoqué la possibilité de déménager l’équipe en décembre. Il avait alors déclaré que «si ça ne regarde pas bien ici, ça pourrait être beaucoup mieux ailleurs».

Les Sénateurs et leurs partisans étaient optimistes avant le début de la saison 2017-18. Après tout, les Sénateurs avaient atteint la finale de l’Est le printemps dernier. Cependant, les Sénateurs ont rapidement dégringolé au classement cette saison et ils ne seront pas des séries éliminatoires.

Lors d’une téléconférence avec les détenteurs d’abonnements de saison, vendredi, Dorion a d’abord adressé les rumeurs entourant le départ du défenseur étoile Erik Karlsson.

«Erik Karlsson est un joueur fantastique, a dit Dorion, après avoir offert ses condoléances à la famille Karlsson, dont le fils est mort-né plus tôt cette semaine. La relation professionnelle entre lui, Eugene et moi, et l’ensemble de l’organisation, est forte et je veux que vous le sachiez tous. Je crois qu’il y a quelque chose que je peux clarifier et que j’ai peut-être mal expliqué en ce qui concerne la situation actuelle. Quand nous allons pouvoir faire une offre de prolongation de contrat à Erik le 1er juillet, nous allons le faire.»

Toutefois, cela ne veut pas dire que les chances que Karlsson soit échangé pendant le repêchage de la LNH en juin sont nulles.

Dorion a également mentionné que l’ensemble du personnel hockey sera évalué à la fin de la saison.

Plus tôt cette saison, Dorion a donné son appui à l’entraîneur-chef Guy Boucher malgré les déboires de l’équipe. Il a été plus prudent vendredi.

«Nous croyons tous que Guy est un très bon entraîneur, a dit Dorion. D’un autre côté, nous n’avons pas atteint nos objectifs et nous allons aussi évaluer notre personnel d’entraîneurs.»

Les détenteurs d’abonnements de saison ont également questionné Dorion sur la direction dans laquelle l’équipe se dirige, après l’échange de Kyle Turris en novembre et la chute au classement qui a suivi.

«Nous n’allons pas dévoiler nos plans pour éviter de donner un avantage à nos rivaux, a répondu Dorion. Est-ce que nous sommes dans une période où nous devons reconstruire notre formation? Oui. Est-ce que nous voulons être le plus compétitifs possible? Oui, sans aucun doute. Parfois, quand les gens entendent le mot reconstruction, ils croient que ça veut dire que vous allez faire un pas en arrière, mais ce n’est pas notre plan. Notre plan est d’être aussi compétitifs que possible dès la saison prochaine.»