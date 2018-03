FRISCO, Texas — Les Cowboys de Dallas ont accordé un contrat de deux saisons au receveur Allen Hurns.

L’équipe a annoncé la nouvelle vendredi, trois jours après que Hurns eut été libéré par les Jaguars de Jacksonville.

Hurns avait signé un contrat de quatre saisons et 40 millions $ US avec les Jaguars après une campagne 2015 de 64 attrapés pour 1031 verges de gains et 10 touchés en 15 parties. Depuis, sa carrière a été déraillée par des blessures.

Au cours des deux dernières saisons, Hurns a raté 11 matchs en raison d’une hernie et d’une entorse à une cheville.