MONTRÉAL — Voici les cinq moments marquants du match entre le Canadien de Montréal et les Sabres de Buffalo, vendredi, au KeyBank Center:

Les locaux s’imposent

Les Sabres ont eu l’avantage en début de rencontre et ils ont connu leur plus belle séquence avec un peu plus de sept minutes à faire à l’engagement. Lors d’une longue présence dans le territoire du Canadien, Scott Wilson a d’abord vu son tir atteindre le poteau. Les Sabres ont maintenu la rondelle dans le territoire des visiteurs par la suite et le défenseur Rasmus Ristolainen a également obtenu une occasion de marquer. Ristolainen a profité de beaucoup d’espace pour s’avancer à partir de la pointe. Alors qu’il y avait beaucoup de circulation devant le gardien Antti Niemi, Ristolainen a décoché un tir des poignets, mais la rondelle a raté le cadre.

Le Canadien se réveille

Après avoir subi la pression des Sabres pendant la majorité du premier vingt, le Canadien a enfin généré un peu d’offensive tard dans la période. Alex Galchenyuk a d’abord raté un filet ouvert à la suite d’une descente à deux contre un avec Artturi Lehkonen, quand la remise du Finlandais a effleuré le défenseur des Sabres Marco Scandella. Puis, avec sept secondes à faire à l’engagement, Brendan Gallagher a contourné Scandella en zone neutre et a profité d’un écran de Paul Byron sur le défenseur Rasmus Ristolainen pour décocher un bon tir. Cependant, le gardien Linus Ullmark a été à la hauteur.

Lehkonen atteint la dizaine

Le Canadien a poursuivi sur sa lancée de fin de première période lors du retour du vestiaire et Artturi Lehkonen a finalement ouvert la marque après 4:56. Alex Galchenyuk a décoché un tir après avoir contourné le filet et la rondelle a dévié sur Lehkonen avant de revenir dans l’enclave. Jacob de la Rose a sauté sur la rondelle libre, mais son lancer a raté la cible. Lehkonen était toutefois posté à l’embouchure du filet et il est parvenu à loger le disque dans l’ouverture. Il s’agissait pour Lehkonen d’un 10e but cette saison.

Niemi se distingue

Les Sabres ont été plus affutés tard dans le deuxième engagement et le gardien du Canadien Antti Niemi a gardé le fort. Posté derrière le filet des visiteurs, Scott Wilson a rejoint son coéquipier Sam Reinhart devant. Le jeune attaquant a tenté deux fois de battre Niemi, mais le Finlandais a résisté. Quelques secondes plus tard, Ryan O’Reilly a déculotté Niemi, mais a manqué d’espace pour pousser la rondelle dans un filet abandonné. La rondelle a glissé vers Reinhart, mais il a raté la cible.

Incapable d’acheter un but

Les Sabres ont obtenu une occasion en or de niveler le pointage en troisième période, quand ils ont pu profiter d’un avantage numérique de deux hommes pendant 66 secondes. Le gardien Antti Niemi a d’abord stoppé un tir de l’enclave de Jack Eichel. Niemi a ensuite joué de chance quelques instants plus tard quand Ryan O’Reilly, encore lui, a raté un filet ouvert. Cette fois, O’Reilly était posté à l’embouchure du filet, mais il a fendu l’air puisque la remise de Kyle Okposo était bondissante.