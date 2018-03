LAVAL, Qc — Après avoir créé l’égalité au troisième engagement, Lucas Wallmark a joué les héros en enfilant l’aiguille à 2:41 de la période de prolongation pour permettre aux Checkers de Charlotte de venir de l’arrière pour l’emporter 3-2 devant le Rocket de Laval, vendredi soir, à la Place Bell.

En plus de permettre aux visiteurs d’enfiler trois buts sans riposte pour combler un déficit de deux buts, Wallmark a également obtenu une mention d’aide lors du premier but des siens, marqué par Aleksi Saarela. Après avoir cédé à deux reprises lors des 40 premières minutes de jeu, Alex Nedelijkovic a tenu le fort et a repoussé 17 tirs par la suite pour permettre à son équipe de l’emporter.

Adam Cracknell et Jeremiah Addison ont touché la cible du côté du Rocket, qui a une fois de plus bousillé une avance en troisième période pour s’incliner. Johnny Austin a pour sa part récolté une mention d’aide à son premier match dans la Ligue américaine de hockey (LAH), tandis que Charlie Lindgren a stoppé 30 des 33 lancers dirigés vers lui.

Les deux équipes croiseront de nouveau le fer samedi après-midi à la Place Bell.

Craknell a d’abord ouvert la marque pour le Rocket après 8:49 de jouées en première période. Posté dans l’enclave, Craknell a profité d’une superbe passe de Chris Terry pour enfiler son 24e but de la saison.

À son premier match de la saison dans l’uniforme tricolore, Addison a par la suite doublé l’avance du Rocket, déjouant Nedelijkovic à 9:56 du deuxième engagement. Il s’agissait de son tout premier but en carrière dans la LAH.

Sélectionné au 207e rang par le Canadien de Montréal lors du repêchage de la LNH en 2015, Addison, qui connaissait une bonne progression, a été contraint de rater une bonne partie de la saison. Affaibli par une blessure à l’épaule lors du tournoi des recrues du Tricolore en septembre, l’attaquant a choisi de subir une chirurgie pour enfin se débarrasser de cette blessure qu’il trainait depuis les rangs juniors.

Après une longue remise en forme, Addison avait finalement obtenu le feu vert des médecins jeudi, pour participer au programme double contre les Checkers.

Saarela a profité d’une mauvaise séquence des locaux pour réduire l’écart 2-1, à mi-chemin au troisième tiers.

Accentuant la pression, les Checkers ont finalement nivelé la marque, alors qu’il restait un peu moins de cinq minutes à faire à la rencontre. Laissé complètement libre à la gauche de Lindgren, Wallmark n’a laissé aucune chance au gardien du Rocket.

Wallmark a par la suite eu le dernier mot en prolongation.