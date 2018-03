WINNIPEG — Kyle Connor a touché la cible après 3:16 de jeu en prolongation et les Jets de Winnipeg ont battu les Ducks d’Anaheim 3-2, vendredi.

Connor a ainsi inscrit le but gagnant en prolongation dans un deuxième match de suite. Il avait réussi un doublé dans la victoire de 2-1 des Jets face aux Kings de Los Angeles, mardi.

Mark Scheifele a récolté une aide sur le but de Connor face à John Gibson. Il a terminé la rencontre avec un but et deux aides à sa fiche.

Les Jets (45-19-10) ont signé une quatrième victoire d’affilée et ont atteint le plateau des 100 points pour une première fois dans leur histoire.

Nikolaj Ehlers a été l’autre buteur des Jets, tandis que Blake Wheeler a récolté deux aides. Patrik Laine était dans la formation, lui qui s’était blessé au pied gauche en bloquant un tir mardi.

Nick Ritchie et Derek Grant ont généré l’offensive des Ducks, qui avaient remporté leurs quatre parties précédentes.

Connor Hellebuyck a repoussé 16 tirs devant le filet des Jets, tandis que Gibson a effectué 39 arrêts.