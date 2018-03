MELBOURNE, Australie — Lewis Hamilton de Mercedes a été fulgurant au dernier tour des qualifications, samedi, méritant la pole en vue du Grand Prix d’Australie, le coup d’envoi de la saison de Formule Un.

Hamilton partira premier en Australie pour une septième fois, un record. Il a devancé son rival le plus proche par ,664 seconde.

Le champion en titre de la F1 a signé un chrono de 1:21,164 à Albert Park, éclipsant Ayrton Senna pour le plus de poles positions au pays des kangourous.

«Je suis vraiment ravi de ce dernier tour. Superbe, a dit Hamilton, qui totalise 73 poles en carrière. Moi qui suis toujours à la recherche de la perfection, je ne pouvais pas m’en approcher davantage.»

Les pilotes Ferrari Kimi Raikkonen et Sebastian Vettel ont fini deuxième et troisième, dans un top 5 complété par les Red Bull de Max Verstappen et Daniel Ricciardo. Ce dernier va toutefois s’élancer huitième, ayant conduit trop vite sous un drapeau rouge, vendredi.

La marge entre le quadruple monarque et les autres en a surpris plus d’un. Ricciardo a utilisé comme image que tous les autres pilotes venaient de recevoir une tarte au visage.

«Lewis est très bon et l’écart est un peu démoralisant, mais je ne pense pas qu’il soit invincible, a dit Ricciardo. Nous devons essayer de trouver des solutions.»

Mercedes domine depuis longtemps, mais Ferrari et Red Bull ont fait des progrès en 2017.

«Je pense que tout le monde veut voir une course au championnat plus serrée, estime Ricciardo. (Mercedes), ils ont un grand sourire, mais tous les autres en ont marre.»

Lance Stroll et sa Williams auront le 14e rang au départ.

«Ce n’est pas trop mal, mais il y a assurément place à de l’amélioration, a dit le Québécois. Peut-être que gagner une place de plus aurait été possible, mais nous sommes à peu de choses près dans le portrait pour amasser des points.»

Valtteri Bottas, coéquipier de Hamilton, s’est classé 10e mais partira 15e, résultat d’une sanction liée à sa boîte de vitesse.

Raikkonen et Vettel ont été très rapides tôt samedi, sur des pneus ultra-tendres. Hamilton a été étonné de leur vitesse, notamment dans les passages droits.

«C’est évident qu’ils ont fait des pas en avant», a dit le Britannique.

Kevin Magnussen et Romain Grosjean (tous deux de Haas) partiront sixième et septième, suivi des Renault de Nico Hulkenberg et Carlos Sainz. La McLaren de Fernando Alonso sera la 10e voiture sur la grille de départ.