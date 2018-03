MONTRÉAL — La forte croissance qu’a connue le baseball au Québec au cours des 10 dernières années ne crée pas que des problèmes de logistique à la fédération provinciale. L’afflux de nouveaux joueurs exige de nouvelles façons d’amener tout ce beau monde au même niveau.

Alors que par le passé, plusieurs joueurs commençaient à jouer au baseball en bas âge, entre 4 et 7 ans, il n’est plus rare que les jeunes rejoignent les losanges au niveau atome, à 8 ou 9 ans.

Ces joueurs qui se joignent «sur le tard» aux «vétérans» entraînent une disparité au niveau des connaissances techniques. C’est pourquoi Baseball Québec lancera dimanche son programme Grand Chelem, qui permettra à ces nouveaux venus de se mettre à jour de façon accélérée.

Le directeur technique de Baseball Québec, Sylvain Saindon, a planché tout l’hiver sur ce programme. Les joueurs de 8 et 9 ans seront ainsi regroupés pendant quatre à six semaines afin de parfaire leurs connaissances techniques de base, pour que le plaisir de jouer se fasse sentir dès les premiers matchs.

«Ils apprendront à jouer avant de jouer des matchs, note Maxime Lamarche, directeur général de Baseball Québec. Le baseball est l’un des sports les plus difficiles techniquement et si tu ne maîtrises pas les techniques de base, tu es foutu. Tu ne peux pas du jour au lendemain apprendre à attraper un haut ballon, un roulant ou à frapper une balle.

«Au mois de juillet, quand ces équipes se mettront à jouer des matchs, ça fera du beau baseball», dit-il avec fierté.

Ce programme permettra aussi d’éviter que des jeunes plus avancés ne quittent le sport en raison de la disparité technique qui se retrouve parfois au sein d’une même cohorte.

«Une fois ton équipe de niveau A complétée avec les 11 meilleurs joueurs, on se retrouvait avec les 12e, 13e et 14e joueurs qui n’étaient pas assez forts pour le A, mais qui, après trois à cinq ans de ‘Rally Cap’ (NDLR: le programme d’initiation créé pour la plus jeune tranche d’âge, il y a quelques années), ont une bonne notion de baseball: capables de lancer, attraper et frapper une balle», explique Lamarche.

«On a remarqué depuis deux ans qu’on perdait ces joueurs ‘entre deux eaux’, qui s’ennuyaient, littéralement. (…) On a ressenti beaucoup de ce désintéressement l’an dernier. C’est simple et c’est mathématique: on doit s’assurer que tout le monde joue avec quelqu’un de son calibre. Quand il y a une trop grande disparité, c’est là que le plaisir disparaît. On s’est rendu compte que c’est ce que nous avions au niveau atome.»

Après avoir pris soin des tout petits avec Rally Cap et des 8-9 ans avec Grand Chelem, la fédération se penchera dans les années à venir sur les joueurs d’âge moustique (10-11 ans) et pee-wee (12-13 ans).