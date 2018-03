SAN JOSE, Calif. — Evander Kane a fait bouger les cordages à deux reprises pour permettre aux Sharks de San Jose de signer un septième gain consécutif, l’emportant 5-1 devant les Flames de Calgary, samedi.

À ses deux derniers matchs contre les Flames, Kane a récolté six buts, dont quatre dans un affrontement entre les deux équipes la semaine dernière.

Les Sharks présentent un dossier de 10-2 depuis l’arrivée de Kane dans la formation. L’attaquant a été acquis tout juste avant la date limite des transactions, le mois dernier. La troupe de Peter DeBoer connaît sa plus longue séquence de victoires depuis 2013.

Brenden Dillon, Jannik Hansen et Justin Braun ont également touché la cible du côté des Sharks, qui ont pris une avance de six points devant les Kings de Los Angeles pour obtenir l’avantage de la glace lors de la première ronde des séries éliminatoires. Les Kings affrontent les Oilers d’Edmonton plus tard en soirée. Martin Jones a réalisé 37 arrêts dans la victoire.

Michael Stone a marqué l’unique but des Flames, qui a encaissé un cinquième revers d’affilée. Cette défaite réduit tous les espoirs des Flames de se tailler une place en séries. Avec six matchs à disputer d’ici la fin de la saison régulière, la formation de Calgary accuse un retard de neuf points sur les Ducks d’Anaheim, qui pointent au dernier rang donnant accès au tournoi printanier. David Rittich a pour sa part repoussé 28 tirs.