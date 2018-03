AUSTIN, Texas — Justin Thomas a gagné deux matchs samedi pour atteindre les demi-finales du Championnat du monde de golf par trous.

Une de plus et il deviendra le numéro un mondial.

Thomas s’est facilement débarrassé de Si Woo Kim 6-et-5, samedi matin, avant de venir de l’arrière et vaincre Kyle Stanley 2-et-1. Thomas a réussi trois oiselets consécutifs sur le deuxième neuf et il n’a plus perdu l’avance par la suite.

Dustin Johnson n’a pas gagné un match cette semaine et il ne fera aucun point au classement. Ce qui veut dire que Thomas n’a qu’à atteindre la finale pour devenir le septième golfeur américain à atteindre le premier rang mondial.

Il aura toutefois le double champion du Tournoi des Maîtres Bubba Watson sur son chemin.

Watson a pris la mesure de Brian Harman 2-et-1 et il a gagné cinq des six trous du neuf de retour pour défaire Kiradech Aphibarnrat 5-et-3. Watson a accédé aux demi-finales de ce tournoi pour une première fois depuis 2011, à sa première apparition.

Alex Noren a poursuivi ses succès au Club de golf d’Austin en triomphant pour une neuvième en 10 affrontements. Sa seule défaite est survenue en quarts de finale, l’an dernier, contre Johnson. Cette fois, il n’a eu besoin que de 31 trous pour vaincre Patrick Reed (5-et-3) et Cameron Smith (4-et-2).

Noren et Thomas sont les seuls golfeurs à avoir gagné tous leurs matchs cette semaine.

Kevin Kisner a complété le carré d’as avec aplomb. Lors de son premier duel, il a réussi un oiselet au 18e trou pour battre Matt Kuchar. Contre Ian Poulter, il a été intraitable pour l’emporter 8-et-6.