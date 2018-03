BILOXI, Miss. — Steve Stricker a disputé une ronde de 69 (moins-3) pour se hisser au sommet du classement, samedi, en vue de la ronde finale de la Classique Rapiscan Systems.

Stricker a remporté la Classique Cologuard il y a trois semaines à Tucson, en Arizona, son premier titre sur le circuit des Champions de la PGA. Il a par la suite terminé au 12e rang la semaine suivante, au Championnat Valspar, sur le circuit de la PGA.

Le Canadien Stephen Ames, de Calgary, a fait un bond considérable au classement et s’est hissé au quatrième rang en vertu d’une ronde de 68. La veille, il avait abouti parmi le groupe à égalité au 12e rang après avoir remis une carte de 71.

Stricker affiche un pointage cumulatif de moins-7, à Fallen Oak, un parcours créé par Tom Fazio.

Le golfeur de 51 ans, originaire du Wisconsin, a commis des bogueys au deuxième et au troisième trou, mais s’est rattrapé en réussissant quatre oiselets au sixième, septième, 12e et 13e trou. En huit tournois sur le circuit des 50 ans et plus, il a terminé dans les trois premières positions à six reprises.

Joe Durant, qui menait après la première ronde, a terminé à un coup de la tête. Après avoir disputé une ronde de 66 la veille, Durant a été relégué au deuxième rang en vertu d’une carte de 72. Il partage son rang avec Jeff Sluman, qui a inscrit un 67 à sa carte.

Rod Spittle (73), l’autre représentant de l’unifolié, a été relégué au 21e rang.