LAVAL, Qc — Aleksi Saarela a enfilé l’aiguille à deux reprises en plus d’obtenir une mention d’aide pour propulser les Checkers de Charlotte vers une victoire de 5-3 devant le Rocket de Laval, à la Place Bell.

La troupe de Sylvain Lefebvre a terminé sa saison à domicile sur une bien mauvaise note, s’inclinant pour un deuxième match de suite devant ses partisans. Après avoir bousillé une avance de 2-0 pour encaisser un revers de 3-2 vendredi soir, le Rocket a une fois de plus baissé pavillon, encaissant sa 34e défaite de la saison en temps réglementaire.

Saarela, qui avait été l’instigateur de la remontée des Checkers la veille, a une fois de plus inscrit deux buts, trompant la vigilance de Zachary Fucale deux fois plutôt qu’une. Andrew Poturalski a également enfilé deux buts, tandis que Gregg McKegg a récolté un but et une mention d’assistance pour compléter la marque. Alex Nedeljkovic a repoussé 24 tirs dans la victoire.

Kerby Rychel, Adam Cracknell et Jeremy Grégoire ont tous touché la cible en troisième période, tentant de niveler la marque afin de reproduire le même scénario que la veille, mais c’était trop peu trop tard. Fucale a fait face à 32 lancers.

La formation lavalloise terminera la saison avec un voyage de quatre matchs à l’étranger.