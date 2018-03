DRUMMONDVILLE, Qc — Keith Getson a enregistré un tour du chapeau et les Islanders de Charlottetown ont vaincu les Remparts de Québec 6-2, samedi, pour prendre les devants 1-0 dans la série.

Getson a amorcé une poussée de quatre buts en troisième période en brisant l’égalité de 2-2. Il avait d’abord nivelé le pointage au deuxième vingt. L’attaquant de 19 ans a complété la marque dans un filet désert.

Sullivan Sparkes, Derek Gentile et Sam King ont aussi touché la cible pour les Islanders, qui ont perdu en demi-finales l’an dernier.

Gregor MacLeod et Sam Dunn ont répliqué pour les Remparts, qui n’ont pas gagné un match en première ronde des séries de la LHJMQ depuis 2015.

Matthew Welsh a signé une première victoire en carrière en séries grâce à 24 arrêts pour les Islanders. Le vétéran Antoine Samuel a cédé cinq fois sur 24 tirs devant le filet des Remparts.

Le deuxième duel de cette série aura lieu dimanche après-midi.

Wildcats 1 Océanic 2 (Prol.) (La série est égale 1-1)

La jeune sensation de 16 ans Alexis Lafrenière a joué les héros en prolongation et l’Océanic de Rimouski est venu à bout des Wildcats de Moncton 2-1.

Lafrenière est revenu devant le filet et il a décoché un tir des poignets qui a trompé la vigilance de Mark Grametbauer alors qu’il ne restait que 2:54 à écouler à la période supplémentaire.

Lafrenière a aussi mis la table pour le but de Charle-Edouard D’Astous. Samuel Dove-McFalls s’est quant à lui fait complice des deux réussites de l’Océanic.

Alexander Khovanov a été l’unique marqueur des Wildcats, qui avaient surpris en remportant le premier match, vendredi soir.

Le gardien recrue Colten Ellis a gardé le fort pour l’Océanic, repoussant 33 des 34 lancers dirigés vers lui. Grametbauer a fait du bon travail pour les visiteurs, bloquant 31 tirs.

La série se transportera maintenant à Moncton à compter de mardi.

Drakkar 3 Mooseheads 5 (Les Mooseheads mènent la série 2-0)

Benoit-Olivier Groulx a brisé l’égalité dans les dernières minutes de la troisième période et les Mooseheads de Halifax ont eu raison du Drakkar de Baie-Comeau 5-3.

Environ huit minutes après que le Drakkar eut nivelé le pointage, Groulx a complété un jeu de Filip Zadina pour permettre aux Mooseheads de prendre les devants 4-3. Xavier Parent a porté le coup de grâce 99 secondes plus tard.

Joel Bishop a récolté un but et deux mentions d’assistance tandis que Zadina et Maxime Fortier ont ajouté un but et une aide chacun pour les vainqueurs.

Le Drakkar s’est bien battu pendant toute la partie, effaçant des retards de 2-0 et 3-2, mais la troupe de Martin Bernard n’a pas été en mesure de prendre les devants. Gabriel Fortier, Antoine Girard et Ivan Chekhovich ont fait bouger les cordages.

L’espoir au prochain repêchage de la LNH Alexis Gravel a réalisé 26 arrêts entre les poteaux des Mooseheads. Son vis-à-vis, Francis Leclerc, a effectué 34 arrêts.

La série reprendra mardi soir, à Baie-Comeau.

Phoenix 2 Huskies 6 (La série est égale 1-1)

Félix Bibeau a amassé trois points, dont un but, et les Huskies de Rouyn-Noranda ont rebondi pour triompher 6-2 contre le Phoenix de Sherbrooke.

La veille, les Huskies avaient été dominés dans une défaite de 2-1. Cette fois, ils ont marqué trois buts en première période et n’ont plus regardé derrière.

William Cyr, Rafaël Harvey-Pinard, Samuel Naud, Alex Beaucage et Patrik Hrehorcak ont enfilé l’aiguille pour les hommes de Gilles Bouchard.

Du côté du Phoenix, Marek Zachar a trouvé le fond du filet une fois et il a préparé le but de Mathieu Olivier. Hugo Roy a obtenu deux mentions d’assistance.

Samuel Harvey a connu un autre bon départ pour les Huskies en vertu de ses 36 arrêts, mais cette fois, il a été récompensé d’une victoire. Reilly Pickard a aussi été occupé devant la cage du Phoenix et il a alloué six buts sur 36 tirs.

Les deux formations se retrouveront mardi soir, alors que la série se dirigera à Sherbrooke.

Saguenéens 4 Titan 0 (La série est égale 1-1)

Zachary Bouthillier a été flamboyant en repoussant les 43 tirs dirigés vers lui pour permettre aux Saguenéens de Chicoutimi de blanchir le Titan d’Acadie-Bathurst 4-0.

Zachary Lavigne a récolté un but et une aide, tandis que Simon Monette, Vincent Tremblay-Lapalme et Ryan Smith ont également noirci la feuille de pointage.

La troupe de Mario Pouliot n’a pas été en mesure de percer le mur dressé par Bouthillier, après avoir remporté le premier match de la série. Le Titan n’a pas profité des quatre occasions offertes par les Saguenéens en avantage numérique.

Evan Fitzpatrick a flanché à trois reprises en 26 lancers.

Olympiques 2 Tigres 3 (Les Tigres mènent la série 2-0)

Vitalii Abramov a ouvert la marque en première période, en plus de se faire complice du second but des siens, et les Tigres de Victoriaville ont battu les Olympiques de Gatineau 3-2.

Maxime Comtois a bénéficié de l’avantage d’un homme pour doubler l’avance des Tigres au premier tiers, tandis que Justin Paré a enfilé le but gagnant au troisième engagement, pour permettre aux Tigres de prendre les devants 2-0 dans la série. Étienne Montpetit a pour sa part réalisé 32 arrêts.

Dawson Theede et Alexandre Landreville ont répliqué du côté des Olympiques, tentant tant bien que mal d’égaler la marque pour forcer la tenue d’une période supplémentaire. Tristan Bérubé a effectué 29 arrêts dans une cause perdante.