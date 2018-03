NEWARK, N.J. — Keith Kinkaid a effectué 35 arrêts et les Devils du New Jersey ont fait un pas de plus vers les séries en défaisant le Lightning de Tampa Bay 2-1, samedi soir.

Nico Hischier et Kyle Palmieri ont fait bouger les cordages pour les Devils, qui tentent de participer aux séries pour une première fois depuis 2012. Ils ont gagné cinq de leurs sept dernières parties, dont deux importantes coup sur coup contre les Penguins de Pittsburgh et le Lightning.

Les Devils ont pris les devants 2-0 et ils ont conservé cette avance jusqu’en troisième période, mais Ondrej Palat a réduit l’écart en avantage numérique.

Kinkaid a préservé l’avance, et la victoire, en réalisant un arrêt spectaculaire aux dépens de Ryan McDonagh alors qu’il restait un peu plus de deux minutes à écouler à la rencontre.

Andrei Vasilevskiy a stoppé 30 rondelles et le Lightning n’a perdu que pour une quatrième fois au cours de ses 16 dernières sorties (12-3-1).