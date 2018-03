SUNRISE, Fla. — Denis Malgin a brisé l’égalité tard en troisième période et les Panthers de la Floride ont eu raison des Coyotes de l’Arizona 4-2, samedi soir.

Malgin a enfilé l’aiguille alors qu’il restait 3:45 à jouer au match. Les Panthers ont effacé un retard de deux buts en faisant bouger les cordages quatre fois en troisième période.

Vincent Trocheck a obtenu deux buts et une assistance pour les Panthers, qui sont restés à trois points des Devils du New Jersey et de la huitième position dans l’Association Est. Les Panthers doivent disputer deux parties de plus.

Jamie McGinn a ajouté un but dans un filet désert pour les vainqueurs.

Clayton Keller et Richard Panik ont marqué pour les Coyotes alors que Derek Stepan a récolté deux aides.

Dans un duel de gardiens remplaçants, James Reimer a réalisé 26 arrêts pour les Panthers tandis que Darcy Kuemper a bloqué 43 rondelles pour les Coyotes.