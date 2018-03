BARCELONE, Espagne — Alejandro Valverde de l’Espagne a conservé son titre au Tour de Catalogne, son plus proche rival ayant chuté près de l’arrivée lors de la dernière étape.

Egan Bernal de la Colombie est tombé à moins de 10 km de la fin, lors d’un périple de 155 km où s’est imposé le Britannique Simon Yates.

Bernal, qui entamait la journée à 16 secondes de Valverde, n’a pu éviter un coureur qui a chuté devant lui. Bernal a lourdement heurté le sol et il a quitté dans une ambulance, apparemment blessé à l’épaule. On n’en savait pas plus dans l’immédiat.

Valverde, qui s’est classé neuvième dimanche, a globalement terminé 29 secondes devant le Colombien Nairo Quintana.

Le Français Pierre Latour a conclu le Tour troisième, à 47 secondes de Valverde.

L’Espagnol Marc Soler a fini deuxième dimanche, devant Latour.

Valverde, 37 ans, a également remporté le Tour catalan en 2009.