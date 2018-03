NEW YORK — Les Jets de New York ont mis sous contrat l’ancien receveur des Redskins de Washington Terrelle Pryor.

Pryor, qui fêtera son 29e anniversaire de naissance en juin, ajoutera de la profondeur chez les Jets au poste de receveur. L’équipe compte déjà dans ses rangs Jermaine Kearse, Quincy Enunwa, Robby Anderson, Andre Roberts, qui s’est récemment entendu avec les Jets, et les joueurs de deuxième année Chad Hansen et ArDarius Stewart.

Les Jets ont fait l’annonce de cette signature dimanche. La longueur du contrat et le salaire, qui ont été acceptés par Pryor jeudi soir, n’ont pas encore été dévoilés.

Pryor a connu une saison décevante avec les Redskins, alors qu’il a été aux prises avec une blessure à la cheville après avoir signé un pacte d’un an et d’une valeur de six millions $US. Il a conclu la saison sur la liste des blessés et il a eu recours à une intervention chirurgicale à la cheville.

Pryor a capté 20 ballons pour des gains de 240 verges et un touché en 2017.

Ancien quart des Buckeyes de l’Université Ohio State, Pryor s’est converti en receveur pour les Browns de Cleveland, en 2016, et il a réalisé 77 réceptions pour des gains de 1007 verges et quatre touchés.