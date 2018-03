MONTRÉAL — Le capitaine du Canadien de Montréal Max Pacioretty s’est entraîné en solitaire avant ses coéquipiers, lundi, moins de quatre semaines après qu’il se soit blessé à un genou.

L’équipe a annoncé l’information sur son compte Twitter.

Pacioretty était tombé au combat le 2 mars, dans une victoire de 6-3 face aux Islanders, à New York. Le Tricolore avait annoncé quelques jours plus tard qu’il allait avoir besoin d’une période de quatre à six semaines pour se remettre de cette blessure.

Âgé de 29 ans, Pacioretty a récolté 17 buts et 20 aides en 64 rencontres cette saison. Il se dirige vers une première campagne de moins de 30 buts depuis 2012-13.

Le Canadien avait rendez-vous avec les Red Wings de Detroit, lundi soir au Centre Bell. Il reprendra ensuite le collier samedi en rendant visite aux Penguins de Pittsburgh. Le Tricolore terminera sa saison le 7 avril avec un duel contre les Maple Leafs, à Toronto.